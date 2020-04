Esporte Live e melhores momentos relembram um ano de título do Atlético-GO Dragão tem usado as redes sociais do clube para relembrar datas marcantes e transmitir o "momento saúde"

No feriado desta terça-feira (21 de abril), o Atlético-GO completa um ano da conquista do título do Campeonato Goiano de 2019. Após duas vitórias sobre o Goiás (3 a 0 e 1 a 0) na final, no Estádio Olímpico, o Dragão soltou o grito de campeão do Estadual após cinco anos. Para lembrar o 14º título do Goianão, o clube recorrerá às redes sociais para festejar a vitoria e...