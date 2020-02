Esporte Lista do Goiás na Sula tem maioria de estreantes Dos 30 jogadores inscritos pelo time esmeraldino na 1ª fase, 23 não conhecem o torneio internacional. Dois são campeões

A vaga na 2ª fase da Copa do Brasil já é passado no Goiás. O time esmeraldino se preocupa com a estreia na Copa Sul-Americana, competição internacional que não disputa desde 2015. O clube divulgou a lista de 30 jogadores inscritos para a 1ª fase da competição para enfrentar o Sol de América, do Paraguai. Na relação, o clube terá como carta na manga dois campeões do tor...