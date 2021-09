Esporte Lisca pede demissão e não é mais técnico do Vasco Em São Januário, foram apenas 12 partidas do treinador no clube carioca, com quatro vitórias, um empate e sete derrotas.

O Vasco informou, nesta quarta-feira (8), que Lisca não é mais o técnico do time. Segundo nota do clube, "o profissional solicitou seu desligamento ao Departamento de Futebol antes do primeiro treinamento da equipe visando ao duelo contra o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Anunciado no fim de julho como substituto de Marcelo Cabo, o treinador não resist...