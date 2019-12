Esporte Lionel Messi faz seu 50.º gol em 2019 em goleada do Barcelona sobre o Alavés Foi a nona vez na carreira do astro argentino que ele anotou pelo menos 50 tentos em um ano

O último jogo do Barcelona em 2019 terminou em goleada no estádio Camp Nou. Três dias depois do empate por 0 a 0 no clássico contra o Real Madrid, o time catalão derrotou o Alavés por 4 a 1 e abriu três pontos de vantagem sobre seu maior rival na liderança do Campeonato Espanhol. O Real jogará neste domingo contra o Athletic Bilbao, em Madri. O Barcelona tem agora 3...