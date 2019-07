Esporte Limpeza de nascentes do Meia Ponte está nos planos

A Bio Resíduos agendou com o prefeito de Itauçu, Moacir Dias Barbosa, o Tulim, cinco dias de campanha pra limpeza às margens das nascentes do Rio Meia Ponte, na Serra dos Brandões, naquele município. Será uma atividade de cunho educativo, durante os cinco dias do evento - de terça (dia 16) ao sábado (20) - e servirá para ajudar na preservação do nascedouro do curso d’...