Liminar e impasse colocam futuro do Goiânia em risco

O Goiânia teve noite de sexta-feira (10) movimentada nos bastidores, mas também marcada por impasse que podem ameaçar a participação do clube no Estadual deste ano. Isso porque a assembleia do clube, convocada para a noite desta sexta, no Umuarama Hotel, acabou não se realizando, mesmo com a presença de cerca de 50 conselheiros. Em pauta, a destituição do atual presidente d...