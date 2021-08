Esporte Liga Italiana também vetará ida de atletas convocados, e Brasil pode perder laterais Na convocação inicial de Tite para os jogos contra Chile, Argentina e Peru, apenas os laterais Danilo e Alex Sandro jogam na Itália, ambos na Juventus

A liga italiana de futebol anunciou nesta quarta-feira (25) que, assim como a liga inglesa e a espanhola, não vai liberar os jogadores que foram convocados por suas respectivas seleções para disputarem as Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. A liga italiana não liberou atletas que jogariam em países 'de risco' e alegou que, no retorno à Itália, seria preciso fazer ...