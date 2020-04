Esporte Liga encerra Campeonato Francês e declara Paris Saint-Germain campeão O PSG conquistou, assim, o nono título francês, superando o rival Olympique e ficando um atrás do recordista Saint-Étienne

O Paris Saint-Germain foi declarado campeão francês nesta quinta-feira após o torneio terminar antecipadamente por causa da pandemia do coronavírus. O anúncio do término da liga se deu após o governo nacional decidir cancelar o restante das temporadas de futebol e do rúgbi no país, encerrando qualquer plano para retomada. "Reconhecemos o final da temporada 2019/2020 e...