Liga dos Campeões terá 36 times e novo modelo em 2024

Em meio às turbulências envolvendo a criação da Superliga, a Uefa divulgou, na manhã desta segunda-feira (19), detalhes do novo modelo da Liga dos Campeões, que entra em vigor a partir da temporada 2024/2025. As duas grandes novidades divulgadas no evento foram o aumento de clubes participantes (de 32 para 36) e o fim dos grupos para uma fase única no início. O sistem...