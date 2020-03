Todos os jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa que seriam disputados na próxima semana foram adiados pela Uefa nesta sexta-feira (13) por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. A decisão também afeta a "Youth League", torneio continental disputado por equipes sub-19. O Campeonato Francês e o Inglês também foram paralisados.

Dois jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões - Barcelona x Napoli e Bayern de Munique x Chelsea - estavam agendados para quarta-feira. Mas existem restrições de viagem entre a Espanha e a Itália e o atacante Callum Hudson-Odoi, do clube inglês, testou positivo para o vírus.

Na última quinta-feira, as partidas Juventus x Lyon e Manchester City x Real Madrid, ambas marcadas para a próxima terça, haviam sido adiadas pela Uefa após os elencos dos times italiano e espanhol serem colocados em quarentena.

Oito jogos da Liga Europa estavam agendados para a próxima quinta-feira, embora apenas seis confrontos de ida das oitavas de final tenham sido disputados nesta semana. Dois confrontos entre equipes italianas e espanholas - Sevilla x Roma e Inter de Milão x Getafe - haviam sido adiados devido às restrições de viagem. Os sorteios das quartas de final de ambas as competições, programados para a próxima sexta-feira, também foram adiados.

Campeonatos nacionais também estão suspensos

Depois da Itália, Espanha, Holanda e Portugal, foi a vez da Inglaterra e da França suspenderem todas as competições pelo menos até o começo de abril. E a expectativa é que a Alemanha, no início da próxima semana, faça o mesmo.

Em Londres, após uma reunião de emergência com a confirmação de casos positivos para Covid-19 no técnico Mikel Arteta, do Arsenal, e do atacante Callum Hudson-Odoi, do Chelsea, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), a Premier League, a England Football League (liga responsável pela segunda, terceira e quarta divisões) e a Liga Feminina concordaram parar tudo até ao próximo dia 3.

"Depois de reunião com os clubes, foi decidido unanimemente suspender a Premier League com a intenção de regressar em 4 de abril, sujeito a conselho médico e das condições até lá", escreveram as entidades em uma nota oficial divulgada nesta sexta-feira.

O chefe executivo da Premier League, Richard Masters, comentou a decisão. "Acima de tudo, desejamos a Mikel Arteta e a Callum Hudson-Odoi uma rápida recuperação e a todos os que estão sendo afetados pelo Covid-19. Nesta situação sem precedentes, estamos trabalhando de perto com os nossos clubes, com o governo britânico, com a Federação Inglesa e com a Liga Inglesa e podemos garantir que a saúde e segurança dos jogadores, das comissões técnicas e dos torcedores são a nossa prioridade", afirmou.

Na França, a Liga de Futebol Profissional (LFP, na sigla em francês), que organiza os torneios das três primeiras divisões do Campeonato Francês, fez o anúncio da suspensão de todas as competições também nesta sexta-feira. E será por tempo indeterminado até que uma reavaliação da situação sanitária no país seja tomada.

A decisão da entidade foi tomada após o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciar na noite de quinta-feira o fechamento de escolas e universidades até segunda ordem. Antes, os jogos seriam realizados com portões fechados, já que a ordem das autoridades era proibir eventos com mais de mil pessoas.

Na Alemanha, a Bundesliga, liga que organiza o futebol no país, informou que fará uma reunião na próxima semana para decidir sobre a paralisação das atividades. Assim, com portões fechados, os jogos pela primeira e segunda divisões serão realizados neste sábado e domingo.