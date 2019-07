Esporte Liderança da Série B no horizonte para Atlético contra Ponte Atlético visita a Ponte Preta e quem vencer assumirá liderança provisória da competição

A vitória do Atlético sobre o Vila Nova, no último sábado, encheu o elenco rubro-negro de confiança para o próximo desafio na Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo contra a Ponte Preta, nesta terça-feira (16), às 21h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), vale simplesmente a liderança na tabela. O confronto coloca o Dragão, que começou a rodada com...