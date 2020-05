Esporte Libertadores pode recomeçar com protocolo inspirado no futebol Alemão Representantes da Conmebol reuniram-se, por videoconferência, com dirigentes da Bundesliga (principal liga germânica) nesta quinta (28)

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) busca inspiração na Alemanha, onde o campeonato nacional reiniciou no dia 16 de maio com estádios fechados ao público, para traçar a volta das principais competições do continente. Representantes da entidade reuniram-se, por videoconferência, com dirigentes da Bundesliga (principal liga germânica) nesta quinta (...