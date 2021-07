Esporte Libertadores: Palmeiras avança e pega São Paulo nas quartas Time alviverde voltou a vencer a Universidad Católica (CHI) por 1 a 0

Finalistas do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e São Paulo voltarão a duelar em um mata-mata, desta vez pela Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (21), o time alviverde superou a Universidad Católica (CHI) por 1 a 0 e avançou às quartas de final da competição. Depois de ganhar o jogo de ida, no Chile, por 1 a 0, a equipe de Abel Ferreira repetiu o placar no ...