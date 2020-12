Esporte Libertadores: nos pênaltis, Flamengo é eliminado pelo Racing Rubro-negro saiu atrás no jogo da volta, após empate por 1 a 1 na ida, buscou o empate no finalzinho do segundo tempo e levou decisão para as penalidades, mas caiu no Maracanã

Dominante no futebol sul-americano em 2019, o Flamengo não conseguiu repetir o sucesso em 2020. A campanha da equipe na defesa do título da Copa Libertadores chegou ao fim nesta terça-feira (1º), em uma derrota por 5 a 3 para o Racing nos pênaltis, no Maracanã, após empate por 1 a 1. O duelo das oitavas de final havia começado com empate pelo mesmo placar em Ave...