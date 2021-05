Esporte Libertad x Atlético-GO: luta pelo topo no Defensores del Chaco Em Assunção, Atlético-GO pode até ser líder do grupo em duelo contra o Libertad

Em fase de descoberta da América do Sul, mas também de assimilação à nova realidade do futebol internacional, o Atlético-GO disputa partida decisiva pela Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira (6), às 19h15, diante do Libertad, favorito a se classificar à próxima fase do torneio continental. Invictas, as duas equipes jogam pela liderança do Grupo F no tradiciona...