Os clubes de futebol ensaiam retorno às atividades, mesmo sem previsão de quando os campeonatos voltarão a ser disputados. Ontem, a dupla gaúcha composta por Grêmio e Internacional deu os primeiros passos para o retorno aos treinos em suas dependências. Na Europa, ligas começam a liberar para volta dos treinamentos e podem dar pistas aos brasileiros do processo a ser seguido para um retorno mais seguro aos atletas e toda a comunidade que vive em torno do esporte.

A Itália é um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Por isso, o tratamento sobre o retorno do futebol é feito com cuidado. No último domingo, o governo italiano permitiu que atletas de esportes individuais e coletivos voltem aos treinamentos. Antes, a previsão era para 18 de maio para os jogadores de futebol.

Essa flexibilização é fruto de uma queda nos números de casos da Covid-19 na Itália. Ainda assim, não há previsão para o retorno das competições no futebol daquele país.

Para o comentarista Leonardo Bertozzi, especializado na cobertura do futebol italiano pelos canais ESPN, a principal lição que os italianos podem dar aos clubes e dirigentes brasileiros é a cautela que tem norteado as decisões por lá.

“A Itália está tendo muita cautela em relação à volta aos treinamentos. Eles estão em uma fase (da pandemia) muito diferente da nossa. É importante deixar isso claro. O Brasil está em uma curva ascendente, enquanto a Itália já passou do pico e já entrou em uma segunda fase, com algum relaxamento das normas de distanciamento social. Ainda assim, por mais duas semanas, os times não podem fazer treinos de equipe. Agora, foi liberado o acesso aos CTs”, explicou.

“O que é importante nós aprendermos aqui é que as coisas devem ser feitas quando a situação geral do País permitir, e, claramente, o cenário brasileiro, hoje, não é como o da Itália e até o da Alemanha, em que houve um controle melhor por causa de um número maior de testes disponíveis”, completou Bertozzi, que vê como muito precipitado o retorno de clubes brasileiros, como Internacional e Grêmio, neste momento.

A Espanha também liberou a volta aos treinos, mas de forma controlada e com protocolos rígidos a serem adotados pelos clubes. O retorno será gradual e, só depois de confirmação sobre a segurança comprovada pelo cumprimento dos protocolos, é que as autoridades espanholas devem autorizar a volta das competições.

O legado da experiência espanhola é o cuidado com a saúde dos atletas e de todos envolvidos no futebol. “A segurança dos atletas, claro, esteve em pauta o tempo todo. E, no fim das contas, a decisão final é das autoridades de saúde do país”, relatou o jornalista André Linares, correspondente da ESPN na Europa.

Na Alemanha, os jogadores voltaram a treinar no início do mês de abril e foram realizados 1.726 testes para detectar a presença do novo coronavírus. Ao todo, dez deram positivo, o que representa 0,6%. Antes de retomar a temporada do Campeonato Alemão, os jogadores das duas principais divisões na Alemanha serão submetidos a testes regulares com frequência de duas vezes por semana.