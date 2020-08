Esporte Lewis Hamilton vence o GP da Bélgica sem sustos Inglês chega a vitória de número 89 na Fórmula 1 e, no pódio, homenageou o ator Chadwick Boseman, que faleceu recentemente

A corrida se encaminhava sem grandes emoções até o final, mas apesar de uma escapada da pista há poucas voltas do fim, Lewis Hamilton conquistou mais uma vitória no Grande Prêmio da Bélgica, na manhã deste domingo (30). Este foi o quinto triunfo do inglês em sete corridas disputadas na atual temporada da Fórmula 1. Após largar na pole position, Hamilton teve um des...