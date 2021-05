Esporte Lewis Hamilton vence GP da Espanha e iguala recorde de Senna Neste sábado (8), o piloto foi o mais rápido no circuito espanhol, onde registrou a centésima pole position de sua carreira

O heptacampeão Lewis Hamilton, 36, venceu neste domingo (9) o GP da Espanha, quarta etapa da temporada 2021 do Mundial de F1. Foi o quinto ano consecutivo de vitória na corrida da Catalunha, que faz com que o piloto inglês repita um feito do brasileiro Ayrton Senna, vencedor em Mônaco cinco vezes seguidas (de 1989 a 1993). Hamilton também acumula seis poles na pis...