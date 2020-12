Esporte Lewis Hamilton testa positivo para Covid-19 e está fora do GP do Bahrein no fim de semana Britânico conquistou o sétimo título mundial no mês passado

Heptacampeão da F-1, o britânico Lewis Hamilton testou positivo para a Covid-19 e não poderá disputar o Grande Prêmio do Bahrein, que será realizado no fim de semana. O anúncio foi feito pela equipe do piloto e pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) nesta terça-feira (1). "Ele acordou na segunda-feira com sintomas leves e ao mesmo tempo foi informado de que...