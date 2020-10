Esporte Lewis Hamilton supera Bottas e garante a pole do GP de Portugal Confira a classificação para o Grande Prêmio

Após briga dura com Valterri Bottas, Lewis Hamilton largará na primeira colocação do Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1. O piloto britânico arrancou neste sábado (24) a posição do companheiro de Mercedes e, nos segundos finais, conseguiu melhorar o tempo e conquistou sua 97ª pole position da carreira. A dúvida para as Mercedes era fazer duas voltas rápidas com pn...