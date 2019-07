Esporte Lewis Hamilton prevê evolução da Mercedes em Silverstone, domingo O piloto britânico já ganhou seis das nove provas desta temporada, sendo que outras duas foram vencidas pelo finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de Mercedes

Depois de oito provas consecutivas de domínio nesta temporada da Fórmula 1, a Mercedes perdeu a sua hegemonia no último dia 30 de junho, quando o holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a vitória no GP da Áustria de maneira espetacular, em Spielberg, onde a 2ª posição ainda ficou com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. Nesta quinta-feira (11), em Silver...