Lewis Hamilton domina e faz a pole position do GP da Hungria

Lewis Hamilton não teve trabalho algum e dominou o treino classificatório para o GP da Hungria, que acontece neste domingo (19), às 10h10 (horário de Brasília). Com 1min13s447, o britânico cravou a pole com facilidade com direito a recorde da pista nos segundos finais. Além de largar na frente, Hamilton ainda igualou mais um número do supercampeão Michael Schuma...