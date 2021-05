Esporte Lewis Hamilton conquista 100ª pole da carreira; veja grid do GP da Espanha Líder do Mundial completou a melhor volta com 1min16s741, 0s036 mais rápido do que Max Verstappen, da Red Bull, que largará em 2º

Na temporada em que pode se isolar como o maior campeão da F1, o inglês Lewis Hamilton, 36, também tem ampliado as marcas que já ostenta. Neste sábado (8), ele foi o mais rápido no circuito da Catalunha, onde registrou a centésima pole position de sua carreira. Líder do Mundial, o piloto da Mercedes completou a melhor volta com 1min16s741, 0s036 mais rápido do que...