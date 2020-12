Esporte Lewandowski tenta quebrar duopólio de Messi e Ronaldo em prêmio da Fifa Desde 2008, quando Ronaldo conquistou seu primeiro troféu, ele e Messi levaram 11 dos 12 em disputa

A Fifa elege nesta quinta-feira (17) o vencedor do prêmio The Best de melhor jogador de futebol do mundo. A cerimônia, que será realizada de maneira virtual na Suíça, começa às 15h (de Brasília) e será transmitida pelo site oficial da entidade. Robert Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os finalistas da premiação, que há mais de uma década marca a qued...