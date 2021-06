Esporte Lewandowski determina que Bolsonaro dê informações sobre Copa América no Brasil Ministro do STF atendeu a uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) apresentada à corte pelo PT

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), conceda informações sobre o anúncio de que o Brasil será a sede da Copa América entre junho e julho deste ano. "Considerando a importância da matéria e a emergência de saúde pública decorrente do surto do coronavírus, bem como a...