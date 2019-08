Esporte Levantador fatura primeira medalha para Goiás no Pan-Americano Eduardo Carísio conquista medalha de bronze com a seleção brasileira masculina de vôlei

O levantador Eduardo Carísio, de 23 anos, faturou a medalha de bronze do vôlei masculino nos Jogos Pan-Americano de Lima, no último domingo. Essa é a primeira aparição de um atleta goiano no pódio desta edição da competição. Outros três representantes goianos ainda disputarão provas no Peru. O Brasil conquistou o 3º lugar no vôlei masculino ao bat...