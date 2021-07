Esporte Levantador de peso de Uganda que desapareceu no Japão é encontrado

O levantador de peso Julius Ssekitoleko foi encontrado nesta terça-feira (20) após deixar o campo de treinamento da equipe de Uganda, localizado em Osaka, no Japão, na última sexta (16). De acordo com o comitê olímpico do país africano, ele está sob os cuidados das autoridades locais. "Estamos trabalhando com a nossa embaixada em Tóquio para garantir que ele viaje ...