Esporte Letícia Bufoni vence primeiro torneio de skate street após Olimpíada Brasileira dominou a competição, que foi disputada em frente a Torre Eiffel e com a presença do atacante Neymar no público

Pouco mais de uma semana após o fim das Olimpíadas de Tóquio, o skate street voltou à cena no Red Bull Paris Conquest, e teve comemoração brasileira. O evento foi realizado na capital francesa, palco das Olimpíadas de 2024, e contou com a participação de Letícia Bufoni. A skatista dominou a competição e faturou o título em uma final com outras duas competidoras, nesta q...