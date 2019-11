Esporte Lesionado, Yago Felipe preocupa o Goiás para o restante do Brasileirão Jogador teve lesão constatada no ombro esquerdo e tratamento pode durar até seis semanas

O volante Yago Felipe é desfalque certo no Goiás para o jogo contra o Vasco, na segunda-feira (18), mas sua situação preocupa para o restante da Série A. Com luxação no ombro esquerdo, o jogador de 24 anos passará por tratamento que pode variar de duas a seis semanas e com isso pode perder o restante do Brasileirão. Yago Felipe se lesionou durante o 2º tempo do jogo...