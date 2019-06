Esporte Lesionado, goleiro reserva Ederson está fora da estreia do Brasil na Copa América Jogador do Manchester City sofreu lesão muscular na panturrilha direita

Com uma lesão na panturrilha direita, o goleiro Ederson está fora do jogo de estreia da seleção brasileira na Copa América, nesta sexta-feira, diante da Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. O jogador do Manchester City se machucou na quinta, mas, como a lesão não é grave, não será cortado da lista de convocados. A CBF tem até às 21h30 desta quinta-feira para comuni...