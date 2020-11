Esporte Lesionado, Fabrício desfalca o Vila Nova pela 1ª vez no ano Goleiro ainda passará por exames, mas não viajou para Pernambuco, onde a equipe colorada encara o Santa Cruz neste sábado (7)

O Vila Nova não terá o goleiro Fabrício em campo pela primeira vez na temporada. O camisa 1 do time colorado sentiu dores no joelho, no último treinamento da equipe colorada durante a preparação para a partida deste sábado (7), contra o Santa Cruz, e desfalca o Tigre no duelo válido pela 14ª rodada da Série C. Segunda o clube colorado, Fabrício ainda passará por...