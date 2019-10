Esporte Lesionado, Erick será ausência no Vila contra São Bento Após sofrer pancada no joelho esquerdo em treino, atacante não fica à disposição de Rafael Toledo para partida de segunda-feira, em Sorocaba

O treinador interino Rafael Toledo, que substitui Marcelo Cabo, demitido na quinta (03), conta com quase todo elenco à disposição para a próxima partida do Vila Nova. A única ausência será o atacante Erick, que lesionou o joelho esquerdo em treinamento. Apesar do inchaço, proveniente de uma pancada, o atleta será reavaliado na segunda-feira (07), para que um prazo de r...