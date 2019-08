Esporte Lesionado, Diego agradece homenagem no Fla: 'Muito bem representado por vocês' Diego passou por cirurgia na quinta-feira passada, já no Rio de Janeiro, e já teve alta

Uma imagem no final do jogo contra o Emelec, na quarta-feira, marcou muito para um jogador do Flamengo que não estava no estádio do Maracanã. Nesta quinta, em suas redes sociais, Diego agradeceu os seus companheiros pela homenagem feita após a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. Todos posaram para fotos com a camisa 10 do meia. "Aquele tipo de ima...