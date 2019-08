Esporte Lesionada, Marta é cortada da seleção e não jogará torneio amistoso em São Paulo A atacante se tornou a segunda atleta a se tornar baixa do Brasil para esse torneio amistoso em São Paulo. Na noite do último domingo, a CBF já havia anunciado o corte da volante Thaisa, do Real Madrid, por causa de uma lesão muscular na perna esquerda

A CBF anunciou na tarde desta segunda-feira que a atacante Marta foi desconvocada da seleção brasileira que disputará um torneio amistoso nesta semana, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, que marcará a estreia da técnica sueca Pia Sundhage à frente da equipe nacional. A entidade confirmou que o corte da principal jogadora do Brasil ocorreu pelo fato de a atleta...