Esporte Lesionada, Halep desiste de jogar em Stuttgart e garante Osaka no topo do ranking O posto de número 1 do tênis feminino seguirá nas mãos na japonesa. No último domingo, Halep enfrentou um desgastante duelo de três sets contra a francesa Caroline Garcia, batida por 2 sets a 1

Depois de ter defendido a Romênia no final de semana em jogos válidos pelo confronto diante da França, fora de casa, pelas semifinais da Fed Cup, Simona Halep anunciou nesta terça-feira a sua desistência do Torneio de Stuttgart, na Alemanha, por causa de uma lesão no quadril. Com o seu abandono no evento realizado em quadras de saibro, a tenista perdeu a chance de poder a...