Esporte Lesão tira Lewandowski de partidas do Bayern contra o PSG na Champions O atacante sofreu entorse no ligamento do joelho direito no jogo da Polônia contra Andorra, no último domingo (28), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo

