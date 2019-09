Esporte Lesão deixa Geromel fora do Grêmio por até 3 semanas Zagueiro não vai encarar o Goiás no próximo domingo (15). Exames constaram que o defensor sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita

O Grêmio confirmou nesta terça-feira a gravidade das lesões sofridas por Pedro Geromel e Leonardo Gomes, que se machucaram nos dois últimos jogos da equipe. E as notícias não foram boas para o torcedor gremista e o técnico Renato Gaúcho. Exames constaram que o zagueiro sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e o lateral teve rompimento completo do ligamento c...