Leonardo Silva projeta 'jogo seguro' antes de Atlético desafiar jejum de 38 anos

O Atlético-MG vai precisar quebrar um jejum de 38 anos sem vitórias no Paraguai para derrotar o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, às 19h15, em Assunção, pela quarta rodada do Grupo E da Copa Libertadores. O último triunfo atleticano em campo paraguaio foi em 1981, diante do próprio Cerro, por 1 a 0, com um gol do ponta-esquerda Éder, que atualmente faz parte da co...