Leonardo minimiza casos de Neymar e outros do PSG infectados com Covid-19

O diretor do Paris Saint-Germain, Leonardo, tentou minimizar os casos de jogadores do clube que estão com Covid-19. Até o momento, seis jogadores do clube francês foram diagnosticados com a doença incluindo estrelas como Neymar e Marquinhos. "Todos os times têm casos positivos, mas casos positivos, quando acontecem em Paris, são um escândalo? Eles estão com suas e...