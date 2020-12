Esporte Lento, Fla empata com Fortaleza após pênalti perdido por escorregão O time rubro-negro teve mais posse de bola, porém teve muita dificuldade de furar o bloqueio dos cearenses

Em um jogo de poucas emoções e que ficou marcado por um pênalti perdido por Pedro após escorregão, Fortaleza e Flamengo ficaram no empate em 0 a 0, na noite do sábado (26), na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro perdeu a oportunidade de colar no líder São Paulo e caiu para a terceira colocação, sendo ultrapassado p...