Lenda do futebol alemão, Gerd Müller morre aos 75 anos

Gerd Müller, um dos grandes nomes do futebol alemão morreu na manhã deste domingo (15), aos 75 anos. A notícia foi confirmada pelo Bayern de Munique, que enfatizou sua brilhante passagem pelo time bávaro. A causa da morte não foi divulgada. Com a camisa do clube alemão, Gerd marcou 566 gols em 607 jogos oficiais. Destes, 365 foram no Campeonato Alemão, o que o torn...