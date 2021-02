Esporte Leicester vence Liverpool em virada relâmpago e com falha de Alisson Com o resultado, o Leicester City chegou a 46 pontos na tabela e avançou para vice-liderança

O Leicester City bateu o Liverpool por 3 a 1 neste sábado (13), pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi realizado no King Power Stadium, em Leicester. Com o resultado, o Leicester City chegou a 46 pontos na tabela e avançou para vice-liderança. O Liverpool, por sua vez, ficou com 40 pontos e ocupa o 4° lugar. Depois de um 1° tempo sem gols, o Liverpool...