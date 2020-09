O goleiro Jean sempre treina cobranças de faltas no Atlético-GO. Arriscou uma batida diante do Ceará, mas na noite de domingo (13), fez mais do que se arriscar numa bola parada. Jean fez o único gol da vitória do Dragão, por 1 a 0, sobre o Bahia, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Camisa 1 e capitão atleticano, Jean fez o primeiro gol dele, como profissional, ao pegar rebote na entrada da área, ao cobrar falta que carimbou a barreira aos 39 minutos do primeiro tempo.

Pela primeira vez, marca gol sobre o ex-clube, no qual atuou até o fim de 2017. Após doze jogos como titular no time rubro-negro, Jean é um dos símbolos do Atlético, em fase de recuperação nesta Série A - são quatro jogos seguidos sem perder, dois empates e duas vitórias seguidas, fora de casa. No Dragão, nenhum goleiro havia marcado gol desde a saída de Márcio, em 2016. Ele virou goleiro-artilheiro com 40 gols, por Atlético, Goiás e Goiânia. Como coincidência, assim como Jean, o início de carreira de Márcio também se deu no Bahia. O resultado positivo deixa o Dragão num momento bom para iniciar a 4ª fase da Copa do Brasil, diante do Fluminense, no Rio, quarta-feira (16).

Após o jogo, o técnico Vagner Mancini fez elogios a Jean no fim da entrevista por videoconferência. “Gostaria de abrir exceção e falar sobre o Jean. Tivemos problemas lá atrás (no São Paulo), já totalmente superado. É um dos meus capitães. Jean nos ajuda muito com a iniciação do jogo com os pés, trabalha muito e tem sido importante para o time”, frisou o treinador.

Ele também justificou a escalação do zagueiro Oliveira como volante, no lugar de Marlon Freitas. “O Atlético não pode se dar ao luxo de ter jogador que faz só uma posição. O Oliveira tem treinado como volante. Oliveira vai voltar a ser zagueiro? Pode ser, mas acho que descobrimos uma segunda opção, pois pode fazer a zaga, lateral e o meio”, destacou Mancini.

Na visão dele, as principais mudanças promovidas no time surtiram efeito após mudanças no sistema de jogo e de algumas peças. “Ninguém descobriu a roda”, resumiu o técnico rubro-negro. Segundo ele, o encaixe dos dois volantes com o meia melhorou o funcionamento do meio de campo. Por isso, vê o Dragão em boas condições para, no Maracanã, decidir vaga com o Fluminense na Copa do Brasil. “Não digo que chega no melhor momento, mas acho que chega num momento especial, num momento bacana”, frisou Vagner Mancini, que não terá, diante do Fluminense, o lateral esquerdo Nicolas, suspenso.