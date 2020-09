Esporte Legião estrangeira ganha novo integrante no Goiás Diretoria esmeraldina acerta com volante Sebastián Salazar, colombiano de 24 anos, que se junta a argentino, chileno, uruguaio e peruano. Clube negocia com outros reforços

A legião de estrangeiros no Goiás vai ganhar mais um reforço. O volante Sebastián Salazar, colombiano de 24 anos, assinará contrato de um ano com o time goiano e vai se juntar ao uruguaio Juan Pintado, o argentino Keko Villalva, o chileno Ignacio Jara e ao peruano Quevedo para a sequência do Brasileirão. O clube esmeraldino deve anunciar o atleta nos próximos dias, já que su...