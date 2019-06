Esporte Legado após o Mundial de Futebol Feminino Interesse pela mobilidade dá salto com Copa do Mundo e desafio é mantê-lo

O Mundial Feminino de futebol se tornou uma febre nunca antes vista no Brasil por causa de vários ingredientes misturados: debate sobre igualdade de gênero no esporte, desilusão com a seleção masculina, empatia com as jogadoras e suas histórias de vida, apoio maciço de grandes empresas e recordes de audiência na tevê aberta. Mas, após a eliminação nas oitavas de fina...