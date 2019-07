Esporte Leclerc, Verstappen e Vettel brigam, mas a vitória é mais uma vez de Hamilton Em corrida emocionante, repleta de grandes disputas de posição, o atual campeão da F1 chega a 80 vitórias na categoria

Em uma corrida repleta de grandes disputas de posição, o piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu, neste domingo (14), o GP da Inglaterra, 10ª das 21 etapas da temporada da Fórmula 1. Esta é a 80ª vitória do britânico na principal categoria do automobilismo, se aproximando a marca histórica de 91 triunfos do alemão Michael Schumacher. A sétima no ano. Valtteri Bottas, c...