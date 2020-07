Esporte Leclerc sofre punição e largará em 14º no GP da Estíria de F-1 A sanção deve atrapalhar ainda mais o desempenho do piloto monegasco neste domingo. Isso porque ele cairá do 11º para o 14º lugar na largada

Em momento difícil neste início de temporada, a Ferrari recebeu mais uma má notícia neste sábado. Charles Leclerc, piloto do time italiano, foi punido com a perda de três posições no grid de largada do GP da Estíria, a ser disputado neste domingo no mesmo Circuito de Spielberg, sede do GP da Áustria, no fim de semana passado. A sanção deve atrapalhar ainda mais ...