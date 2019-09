Esporte Leclerc resiste à pressão da Mercedes e dá vitória para a Ferrari em Monza Piloto monegasco lidera pelas 53 voltas para garantir um triunfo que equipe italiana não conquistava desde 2010, com Fernando Alonso

Charles Leclerc enlouqueceu os fãs da Ferrari, neste domingo (08), ao vencer o GP da Itália, em Monza, 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1. O piloto monegasco resistiu à pressão de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ambos da Mercedes, durante as 53 voltas para garantir um triunfo que a tradicional equipe italiana não conquistava desde 2010, com o espanhol Fernando Alonso. ...