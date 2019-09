Esporte Leclerc festeja pole na Itália e prevê ele e Vettel 'mais rápidos do que em Spa' Com um tempo de 1min19s307 no treino deste sábado, o monegasco, vencedor do GP da Bélgica na última semana, já projeta uma evolução para este fim de semana ao lado do alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe

Em meio à verdadeira bagunça que foi o qualificatório para o GP da Itália de Fórmula 1, realizado neste sábado, havia um sorriso. Era de Charles Leclerc, piloto da Ferrari, que obteve sua quarta pole no ano, a segunda consecutiva, fazendo apostas para uma sequência da temporada pra lá de favorável. Com um tempo de 1min19s307 no treino deste sábado, o monegasco, ...