Esporte LeBron James diz que ficará intranquilo se a temporada da NBA não for concluída Em 11 de março a temporada da NBA foi interrompida depois que foi confirmado o primeiro caso de um atleta da liga norte-americana infectado pela doença

Diante da excelente fase do Los Angeles Lakers, que liderava a Conferência Oeste antes da paralisação da NBA em razão da pandemia do novo coronavírus, LeBron James afirmou que não ficará tranquilo se a temporada não for retomada. "Eu não acho que vou ter tranquilidade se não tivermos uma oportunidade para terminar esta temporada", disse o astro na noite desta quart...